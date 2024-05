(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ladi Infuencer - L', film dove una popolarein vacanza in Thailandia stringe amicizia con una coetanea che nasconde inquietanti intenzioni. Su Rai4 e RaiPlay. Madison è una popolareche ha un grande successo sui social media, al punto da sfruttare anche la sua vacanza in Thailandia come un modo per promuovere se stessa e guadagnare ulteriormente tramite visualizzazioni online. Mentre i post danno l'impressione di un soggiorno glamour ed eccitante, nella realtà Madison trascorre la maggior parte del tempo nel suo lussuoso hotel, delusa dal fatto che il suo ragazzo Ryan - con cui il rapporto è in crisi - non sia partito insieme a lei.

Influencer - L'isola delle illusioni, la recensione: un thriller sui rischi dell'apparenza - influencer - L'isola delle illusioni, la recensione: un thriller sui rischi dell'apparenza - La recensione di Infuencer - L'isola delle illusioni, film dove una popolare influencer in vacanza in Thailandia stringe amicizia con una coetanea che nasconde inquietanti intenzioni. Su Rai4 e RaiPla ... movieplayer

Stasera in TV: film e programmi di oggi mercoledì 22 Maggio - Stasera in TV: film e programmi di oggi mercoledì 22 Maggio - Cerchi qualcosa da vedere in televisione oggi La nostra guida Stasera in Tv ti aiuterà ad analizzare il palinsesto dei programmi televisivi. tvdaily

“Influencer - L’isola delle illusioni”, alle 21.20 in prima visione su Rai 4: ecco la trama del film - “influencer - L’isola delle illusioni”, alle 21.20 in prima visione su Rai 4: ecco la trama del film - È la trama del thriller scritto e diretto da Kurtis David Harder, “influencer – L’isola delle illusioni”, in onda mercoledì 22 maggio alle 21.20 prima visione su Rai 4. Il film racconta la ... globalist