Influencer – L’isola delle illusioni | di cosa parla? Trama e spiegazione del film

(Di mercoledì 22 maggio 2024) “” è un avvincente thriller psicologico diretto da Kurtis David Harder, in onda su Rai 4. Il, che esplora le dinamiche oscure dei social media, è stato presentato in anteprima al Brooklyn HorrorFestival nel 2022 e rilasciato sulla piattaforma Shudder nel maggio 2023. Tra i protagonisti figurano Emily Tennant, Rory J. Saper, Cassandra Naud, Justin Sams, Paul Spurrier e Sara Canning.delLa storia segue Madison, unainterpretata da Emily Tennant, che si trova in Thailandia per una vacanza lavorativa. Nonostante la vita apparentemente perfetta che condivide sui social, Madison è profondamente sola, aggravata dall’assenza del suo fidanzato e manager Ryan, interpretato da Rory J. Saper. La sua situazione cambia drasticamente quando incontra CW, una figura enigmatica e priva di presenza sui social media, interpretata da Cassandra Naud.