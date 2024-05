Incidente nel cantiere della metro a Napoli | un morto e due feriti

(Di mercoledì 22 maggio 2024), 22 maggio 2024 -sul lavoro nelpolitana diin zona Capodichino. Secondo le prime informazioni, un operaio sarebbe, altri due sono rimasi. Gli operai sarebbero stati travolti dal cedimento del terreno durante i lavori per la nuovaCapodichino-Poggioreale in viale Fulco Ruffo Di Calabria. Sul posto la polizia, i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso.

Gaetano Di Vaio morto, chi era il produttore di Gomorra Età, il passato difficile, il carcere e la carriera - Gaetano Di Vaio morto, chi era il produttore di Gomorra Età, il passato difficile, il carcere e la carriera - È morto Gaetano Di Vaio, 56 anni, produttore napoletano di Gomorra, attore e sceneggiatore. Era ricoverato nel reparto di rianimazione all'ospedale di Giugliano in Campania dopo una caduta dalla moto ... ilmattino

Incidente in cantiere della metro a Napoli: morto un operaio di 20 anni, due i feriti - incidente in cantiere della metro a napoli: morto un operaio di 20 anni, due i feriti - Due feriti in prognosi riservata e un morto, di soli 20 anni: è questo il bilancio attuale dell'incidente avvenuto nel cantiere della metropolitana di napoli, secondo fonti sanitarie. Un operaio di 54 ... ansa

Incidente sul lavoro a Napoli: un morto, un disperso e due feriti nel cantiere della metropolitana a Capodichino - incidente sul lavoro a napoli: un morto, un disperso e due feriti nel cantiere della metropolitana a Capodichino - incidente sul lavoro nel cantiere della metropolitana in via Ruffo di Calabria, a Capodichino: il primo drammatico bilancio è di un morto, un disperso e due feriti. I feriti sono un uomo di 54 anni ... ilmattino