In fin di vita Choc sulla famosa dei social - portata di corsa in ospedale | scoperta choc sul corpo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Sono ancora avvolte nel mistero più fitto le cause che hanno portato l’influencer Siu, al secolo Soukaina El Basri, ad essere ricoverata, in fin di, a Novara, dopo l’incidente che le sarebbe occorso nella sua casa di Biella, e un conseguente arresto cardiaco. Difatti, pressoché la totalità delle testate italiane parla di “Giallo di Biella”. Sono molte le cose che non tornano, e facciamo un passo indietro: la 30enne influencer italo-marocchina è ricoverata in gravissime condizioni all’di Novara. Il marito ha chiamato il 118, asserendo che la donna si fosse ferita cadendo, tuttavia i sanitari hanno trovato un foro sul suo petto. Leggi anche: “Cosa può succedere”. Napoli e Campi Flegrei, l’allarme di Ingv e Mario Tozzi dopo le ultime scosse Cerchiamo di capire dalle prime ricostruzioni cosa vi sia di plausibile nelle varie teorie, mentre la Procura sta indagando e passando al setaccio ladel marito e della stessa Siu.