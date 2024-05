Il vino di Roma che fa litigare principi e marchesi La storia della cantina nascosta nella periferia sud della città

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il primo taglio bordolese in Italia nasce in un luogo insospettabile. A 30 minuti di macchina dalla redazione del Gambero Rosso, tra l’Appia Antica e l’aeroporto di Ciampino. La porta sudCapitale. Raggiungiamo la Tenuta di Fiorano in una giornata a dir poco uggiosa, imbocchiamo via di Fioranello e svoltiamo ai primi casali protetti da pini marittimi. Ci viene incontro il principe, Alessandrojacopo Boncompagni Ludovisi: «purtroppo la cocciniglia se li sta mangiando, dovremmo abbatterne parecchi». Da sempre bio La tenuta si estende per 200 ettari, 12 sono di vigna, poi ulivi, sementi e pascoli. «Mio zio Alberico era un naturalista convinto, ha sempre pensato a una coltivazione totalmente sana, a produrre solo il giusto. Il pensiero di chi fa un buonprima di tutto per sé». Le vigne sono condotte in biologico, inerbimento naturale e rotazione delle colture.