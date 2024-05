Il ritorno in grande stile di Alessandro Greco | ecco quale programma condurrà

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 22 maggio 2024) In Rai si prepara a tornare allauno dei conduttori di cui si è sentita di più la mancanza negli ultimi tempi:. La news farà senz’altro piacere ai suoi tantissimi estimatori, che di recente hanno potuto apprezzarlo nelle insolite performance, fra l’altro svolte egregiamente, a Il cantante mascherato con Milly Carlucci e Tale eshow con Carlo Conti, ma non nelle vesti a lui più congeniali.quando torna e intrasmissione.conduttore di Unomattina Estate 2024è stato scelto per condurre Unomattina Estate, lo storicocontenitore del primo mattino di Rai Uno che terrà compagnia ai telespettatori per tutta l’estate.aveva già fatto parte dello staff della trasmissione nell’edizione 1995/1996, quando a presentare c’era Amedeo Goria, ma è la prima volta che ne è al timone.