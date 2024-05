Il prato del ‘Ciro Vigorito’ è il migliore della serie C | premiata la società giallorossa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono lontani anni luce i tempi in cui il terreno di gioco del Ciro Vigorito era un misto di erba e terra, oltre che sconnesso in diversi punti mettendo a serio rischio l’incolumità dei calciatori. Da moltissime stagione ildell’impianto beneventano è perfetto, un vero e proprio tavolo da biliardo in qualsiasi situazione climatica, meritoErga Green, azienda che cura ogni giorno il rettangolo verde del Ciro Vigorito. Durante l’intervallo di Benevento-Torres laha ricevuto un premio come miglior terreno di tutta laC, un meritato riconoscimento che esalta gli sforzidirigenza sannita per mettere sempre a disposizione dei ventidue in campo unperfetto. Questo il comunicatoLega Pro: Il premio per il miglior terrenoC NOW va al Benevento. A Mantova e Cesena il riconoscimento per i gironi A e B, al Novara il premio per il miglior manto sintetico.