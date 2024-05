Il pittore Mangone nominato socio onorario di Hd Help Dog

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il talento artistico del Maestro Fernandosi unisce alla missione dell’Associazione HDDOG, motociclisti e volontari devoti alla causa del randagismo e della tutela degli animali. Presso il Comune di Contursi Terme (SA), una serata emozionante ha sottolineato il ruolo fondamentale dell’arte nel salvare le vite degli animali bisognosi. Accanto al Maestro, erano presenti il presidente dell’Associazione H-DDOG Diego Pignata, il sindaco di Contursi Terme Antonio Briscione e il Sindaco di Oliveto Citra Carmine Pignata. L’incontro ha coinvolto numerose altre associazioni, motociclisti e volontari della valle del Sele/Tanagro, delineando una visione comune per la tutela degli animali. La serata ha visto la nascita di un gruppo di associazioni riunite, incanalando l’energia collettiva verso un obiettivo comune: proteggere e salvare gli animali in difficoltà.

