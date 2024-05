Il generale comandante Rispoli in visita agli uffici di Caserta dei Carabinieri Forestale

Fisco: De Gennaro (Gdf), evasione e' molto alta ma non da 'morire stecchiti' - Grande attenzione a quella internazionale . 'L'evasione in Italia e' molto alta ma non da morire stecchiti'. Lo ha detto Andrea De Gennaro, comandante generale della Guardia di Finanza, intervenendo all'incontro 'L'intelligenza artificiale, nuova frontiera del contrasto all'evasione' in occasione del Festival dell'Economia di Trento, ...

Lavoro: De Gennaro (Gdf), da 2023 18mila controlli su irregolarita' - Lo ha detto Andrea De Gennaro, comandante generale della Guardia di Finanza, intervenendo all'incontro 'L'intelligenza artificiale, nuova frontiera del contrasto all'evasione' in occasione del ...