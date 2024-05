Il figlio del deputato FdI ai carabinieri | Vi faccio licenziare - non sapete chi sono io… La reazione del padre

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Prima le minacce da parte di Tancredi Antoniozzi,del parlamentare FdI Alfredo, con il classico «non sa chiio», poi l’aggressione di due, colpevoli di averlo fermato mentre sfrecciava a bordo di un Range Rover Evoque per le strade del centro di Roma. Alla fine Tancredo Antoniozzi, 21 anni, e il suo amico coetaneo Vincenzo Palma, hanno patteggiato una condanna a 8 mesi di reclusione dopo che erano stati accusati di resistenza e lesioni. La vicenda risale al 18 aprile scorso, quando in via Vittorio Emanuele il 21enne è stato fermato daiperché guidava «a velocità sostenuta e con manovre pericolose per la pubblica incolumità – scrivono nel verbale i militari – in particolare delle persone presenti». L’aggressione aiMentre i due ragazzi mostravano i documenti, Tancredi Antoniozzi ha provato a far pesare la parentela importante: «Domani vi troverete senza lavoro – ha detto il 21enne ai due militari come riporta Repubblica – vi, nonchiio e a chiildi Antoniozzi, il parlamentare, vifare una brutta fine, conosco il Questore di Roma».

