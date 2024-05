Il dj coca cola del Poggetto - Aria fresc - Miss Toscana Per lo spettacolo Carlo Conti rinunciò al posto sicuro in banca a Firenze

(Di mercoledì 22 maggio 2024), 22 maggio 2024 – Di strada ne ha fatta tanta nel mondo che sognava quel ragazzo moro con una chioma folta e gli occhialoni, un giovane appassionato di musica che metteva i dischi in consolle e intratteneva il pubblico a “Il”, storica discoteca fiorentina.voleva far parte delloed è facile immaginare la faccia della sua cara mamma Lolette, che lo ha cresciuto con tanto amore da persona straordinquale era, quandogli comunicò che lasciava ilinper una carriera tutta da costruire. Lo ha lanciato quel formidabile talent scout che si chiama Fernando Capecchi che verso la metà degli anni Ottanta cercava un presentatore per le serate di. Fernando, che è famoso per trovare i soprannomi curiosi, lo conobbe e lo ribattezzò il “Dj” perché nel manifesto che promuoveva i suoi spettacoliera scritto con i caratteri del marchio della bevanda planet

Il “dj coca cola” del Poggetto, Aria fresca, Miss Toscana. Per lo spettacolo Carlo Conti rinunciò al posto sicuro in banca a Firenze - Il “dj coca cola” del Poggetto, Aria fresca, Miss Toscana. Per lo spettacolo Carlo Conti rinunciò al posto sicuro in banca a Firenze - Dagli esordi nelle Tv locali al successo, passando per le solide amicizie con Pieraccioni e Panariello. Il presentatore fiorentino torna alla guida di Sanremo ... lanazione

Tornano gli I-Days, si parte con Metallica - Tornano gli I-Days, si parte con Metallica - Manca solo una settimana all’inizio degli I-Days Milano coca-cola, l’attesa serie di concerti che anche quest’anno incoroneranno Milano come la capitale della musica dal vivo in Italia. Anche per il ... adnkronos

I-DAYS MILANO partono il 29 maggio con i METALLICA [Info e Biglietti] - I-DAYS MILANO partono il 29 maggio con i METALLICA [Info e Biglietti] - Partiranno il 29 maggio gli I-Days Milano coca-cola, la serie di concerti che anche quest’anno incoroneranno Milano come la capitale della musica ... newsic