If You Love | serie turca con Kerem Bürsin su Mediaset Infinity

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

(Di mercoledì 22 maggio 2024) In arrivo su, precisamente dal 3 giugno, lacon protagonisticelebre per il ruolo di Serkan Bolat in “is in the Air” e Hafsanur Sancaktutan con un nuovo episodio in streaming ogni giorno. Trama di If YouAte? Arcal?, segnato dalla prematura perdita della madre, è cresciuto in collegio, sviluppando una profonda diffidenza verso gli altri. Vive all’estero, facendo affidamento solo su sé stesso. Leyla Kökdal, invece, è una giovane che non ha mai conosciuto la sua famiglia d’origine e si guadagna da vivere ingannando le persone per soldi. Le vite di Ate? e Leyla si incroceranno in modo inatteso. @tvinpillole.it If Youla nuovatv diBursin #tv #bursin ? suono originale –tv da vedere Il cast di If Youinterpreta Ate? Arcal?, mentre Hafsanur Sancaktutan è Leyla Kökdal.