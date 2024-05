I bambini ci spiegano il mondo | ecco Paroline - il docufilm di Stefano D’Andrea in cui parlano i più piccoli

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Milano – Cosa pensano e cosa dicono isulle “cose del”. È questo in sintesi il nuovodi- scrittore, regista e professore allo Iulm di Milano - che verrà proiettato in anteprima domenica 26 maggio alle 10.30 all’Anteo Citylife nella sala Maestoso. La nuova fatica disi intitola “”, proprio come quelle che usano iper esprimersi. “Avevo voglia di raccogliere i discorsi serissimi che spesso ascolto tra Margherita (la figlia di 8 anni dello scrittore e regista, ndr) e i suoi amici – racconta– e le convinzioni di mille altri bimbi che, davanti alla mia telecamera raccontano il loro punto di vista, la loro vita”. La pellicola è stata realizzato con Paolo Cirelli, l’aiuto di Bianca Borriello, un contributo di Paolo Nori e finanziato con un crowdfunding. “Dei- dice ancora- si parla tanto ma non si ascoltano granché.

