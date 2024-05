Holden e Sarah si avvicinano dopo Amici 23? La vincitrice del talent rompe il silenzio

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Come stanno le cose traToscano? Ladi23ilsi23? Come stanno le cose tra i due allievola fine del programma? Are ilci ha pensato la trionfatrice del reality, che in una intervista concessa a Cosmopolitan ha aggiornato i fan sul rapporto con, una figura che si è rivelata fondamentale per il percorso dinel format. La giovanissima artista ha speso parole molto importanti nei confronti del figlioccio di Laura Pausini: “? È una bellissima persona, ci siamo legati tanto nell’ultimo periodo perché nel primo tempo era molto più riservato lui, poi si è aperto, diciamo da Natale in poi, con tutti. Però è nata una bellissimazia con tutti e niente, non è che c’è tanto altro da dire, per la verità, ci vogliamo bene”. LEGGI ANCHE: Grande Fratello, ecco chi varcherà la porta rossa a settembre Sempre tra le colonne della rivista Cosmopolitan, la Toscano si è espressa su altri ex compagni dicon i quali ha condiviso il percorso nel format di Canale Cinque negli ultimi mesi, spendendo parole molto importanti in particolar modo per Stella.