Hanno saputo di Lady Diana Harry e Meghan choc - le ultime clamorose rivelazioni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ha del clamoroso la notizia che sta girando ormai da tempo, ma che in queste ore ha ripreso ancora più vigore.Markle parlerebbero infatti con, stando a quanto rivelato dai tabloid del Regno Uniti. Persone che conoscono da vicino la coppiafatto sapere che soprattutto lei riuscirebbe a ricevere dei messaggi dall’aldilà.Markle sarebbero in grado quindi di mettersi in qualche modo in contatto con, nonostante sia ormai morta da tantissimi anni. La nuora non l’ha mai conosciuta ovviamente, ma le darebbe ugualmente dei messaggi importanti. E sono anche usciti fuori dei contenuti, riguardanti queste presunte conversazioni soprannaturali avvenute nel corso degli anni. Leggi anche: “Se viene fuori questa cosa è finita”.disperati, sta per scoppiare un casoMarkle parlerebbero col fantasma diQuindi,Markle avrebbero ricevuto le visite del fantasma di, ma in particolare è la moglie del principe che avrebbe avuto i maggiori contatti, anche se non è chiaro come sia in grado di dialogare con lo spirito della donna.