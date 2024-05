Guerra Ucraina - il Pentagono | La Russia un’arma contro-spaziale che minaccia i satelliti La replica | Fake news

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 maggio 2024 - Non solo. Si torna a respirare aria difredda. Da un lato la notizia secondo cui lapunta a ridefinire i confini marittimi sul Baltico, dall'altro l'annuncio delche ha lanciato quella che probabilmente è un'arma '' che ora si trova nella stessa orbita di un satellite del governo americano. Anche se, in entrambi i casi, Mosca si è affrettata a smentire bollando il tutto come “”. Cos'è Cosmos-2553, l'arma nucleare lanciata da Putin nello spazio. "Unaseria" Intanto Kiev fa sapere di aver abbattuto, nella notte, oltre una ventina di droni russi di tipo Shahed-131/136 nelle regioni di Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Donetsk, Sumy e Odessa. "Nella regione di Kharkiv, le nostre forze stanno distruggendo l'occupante, i risultati sono tangibili", dice il presidente Volodymyr Zelensky, ma che avverte che la situazione sul fronte orientale vicino alle città di Pokrovsk, Kramatorsk e Kurakhove rimane "estremamente difficile in questo momento".

Il Papa, 'viviamo una guerra mondiale, preghiamo per la pace' - Il Papa, 'viviamo una guerra mondiale, preghiamo per la pace' - "Preghiamo per la pace, abbiamo bisogno di pace, il mondo è in guerra. Non dimentichiamo la martoriata ucraina che sta soffrendo tanto. Non dimentichiamo Palestina, Israele, che si fermi questa guerra ... ansa