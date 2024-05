Gravina esalta la storica vittoria dell' Atalanta | Orgoglio italiano

“Atalanta orgoglio italiano! Congratulazioni alla famiglia Percassi, a tutta la dirigenza, allo staff tecnico e ai calciatori: questo trionfo culmina il travolgente percorso di crescita del club bergamasco“. Queste le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina commentando il trionfo dell’Atalanta in Europa League, battendo l’imbattuto Bayern Leverkusen con uno spettacolare 3-0. sportface

Istvan Kovacs, 39enne arbitro rumeno designato per dirigere la finale di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen, ha parlato al sito ufficiale. calciomercato

Atalanta e Juventus non potrebbero arrivarci con stato d’animo, convinzioni e momento di forma maggiormente agli antipodi. Eppure, la finale di Roma della Coppa Italia potrebbe verosimilmente azzerare tutto, perché in partite secche come queste conta anche la storia, l’abitudine e persino la forza della disperazione.

