Grande Fratello - Fiordaliso commenta il rapporto tra Giuseppe e Beatrice Poi aggiunge | Se lui era innamorato di Anita? L’ho pensato ma…

(Di mercoledì 22 maggio 2024)è stata ospite alla trasmissione radiofonica Turchesando, nella quale ha parlato, oltre che di musica, anche di. La cantante ha spiegato di sentire tutti gli ex gieffini, chi più, chi meno, ma di aver mantenuto ottimi rapporti con tutto quanti: Tutti i giorni sento Valentina, Rosy,, Paolo, Letizia, Angelica li sento un po’ tutti. Non ho vissuto da dentro la storia trae Alessio, ma conoscendo lei che ha dato pali a tutti e a lui no, vuol dire c’era qualcosa di forte. Sono molto belli. Anche Paolo e Letizia, mi do il merito di questo, non si davano mai da fare, un giorno gli ho dato quasi una scarpata in testa per svegliarli, avevano mille paure. Paolo è un ragazzo molto con i piedi per terra, è tornato al lavoro. Letizia invece era insicura è cresciuta molto. Lei è stata quella che è cambiata di più nella casa.