FOTO Postiglione - consegnato a Palazzo di Città un riconoscimento al volto televisivo Marione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ statoquesta mattina, presso l’aula consiliare didi, a, un attestato dial performer e star dei social , Mario Forlano in arte “”. Trentadue anni, residente a, nel salernitano, Mario Forlano è conosciuto sui social e in televisione per le parodie tramite le quali ha riscosso un importante successo tanto da diventare una vera e propria star e debuttare in tv nel noto programma targato Mediaset “Tu Si Que Vales”. Ironia che fa divertire il pubblico ma che affronta temi sociali importanti come l’obesità ma anche le radici e l’attaccamento alla propria terra. Un giovane talentose al quale questa mattina, il sindaco Carmine Cennamo, l’amministrazione comunale e il consiglio comunale, hanno voluto ringraziare con la consegna di una targa diper – “i meriti conseguiti e il successo ottenuto attraverso lo studio e il sacrificio, facendo conoscerein tutta Italia e nel mondo”.