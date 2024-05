FOTO – Inter - 14 anni fa un giorno storico! Nella mente di tutti i tifosi

Leggi tutta la notizia su inter-news

Il 2010 è stato l'anno dell', destinato a passare alla storia per la conquista dello"Triplete" e in particolare della UEFA Champions League. Nessuno come noi, in Italia. Il club nerazzurro festeggia i 14passati ad quel momento.STORIA – Il tempo passa per tutto, ma la memoria resta indelebilenotte di quel 22 maggio 2010 e la conquista della UEFA Champions League per l'guidata da José Mourinho. Quattordicidalla leggenda, dal Triplete, da quel "nessuno come noi". Oggi, 22 maggio 2024, attraverso un post pubblicato sui social, il club ha ricordato con unaquelfantastico: «14fa un!».