FOTO Industria Italiana Autobus | non ci arrenderemo mai

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiChe ne sarà di? L’interrogativo aleggia nell’aria da mesi e, ad oggi, è ancora difficile avere una risposta. L’ultimo aggiornamento concreto è il passo avanti mosso da Seril, che sta trattando con Leonardo e Invitalia (partecipate dello Stato) per acquisire le quote della maggioranza della fabbrica che ha sede anche a Flumeri. Ed è per questo che oggi, in concomitanza del nuovo tavolo di crisi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy di Adolfo Urso per discutere della cessione della società, si è tornato ad alzare il grido di protesta da Valle Ufita. L’obiettivo dello sciopero generale è sempre lo stesso: evitare che IIA venga privatizzata, cedendo la maggioranza a Seril. Da quanto noto, il gruppo Seri, supportato da Mediobanca e Banca Intesa, vuole acquisire il 95% delle quote.