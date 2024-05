Finale Europa League 2024 | Atalanta-Leverkusen - quanti tifosi?

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tutto pronto per lasarà un match indimenticabile, probabilmente non adatto ai deboli di cuore. Saranno tantissimi idie Bayerpresenti allo stadio Aviva Stadium di Dublino. Ebbene sì, si impennano le prenotazioni deiitaliani per seguire la Dea. Secondo quanto rilevato da eDreams (agenzia viaggi di livello mondiale), al momento i supporter del Bayer-sono in testa per prenotazioni voli. Ma le prenotazioni degli italiani per Dublino sono le più in crescita anno su anno. Tutti pronti per ladi, che vede l’per la prima volta disputare unaeuropea. La gara della Dea contro il Bayer-non solo terrà i supporters incollati allo schermo. Non manca infatti chi ha scelto di fare le valigie per seguire dal vivo la partita secondo quanto rilevato da eDreams, tra le principali agenzie di viaggi online in