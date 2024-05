Festival di Cannes 2024 | Paolo Sorrentino sull’ottavo red carpet

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ottavo redper ildi, che riporta sul tappeto rosso anche le star italiane guidate daper Parthenope. L’unico film italiano in concorso aldiè quello che porta la firma di. Si intitola Parthenope e ha stregato anche il redper l’ottava giornata di Croisette. Film particolarmente atteso, ha riportato sul tappeto rosso naturalmente il regista insieme alle star del grande schermo come Isabella Ferrari, Stefania Sandrelli e Luisa Ranieri.di. Crediti: Ansa – VelvetMagL’ottava giornata di kermesse cinematografica ha anche reso omaggio a Marcello Mastronardi, grande artista nostrano la cui carriera è stata celebrata sullo schermo in occasione del centenario della sua nascita attraverso l’opera di Christophe Honoré intitolata Marcello Mio, con la figlia Chiara Mastroianni e sua madre Catherine Deneuve, che non ha rinunciato al tappeto rosso.

