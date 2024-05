Femminicidio di Sofia Stefani - emersi nuovi dettagli

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 22 maggio 2024) . Fondamentale l’esito della perizia balistica per ricostruire la dinamica dei fatti Secondo quanto riportato da La Repubblica, per la Procura quello diè un caso di «omicidio volontario», avvenuto probabilmente «al culmine dell’esasperazione». Nei giorni scorsi, infatti, sono stati pubblicati alcuni messaggi che Gualandi, il presunto assassino, avrebbe inviato alla vittima, nei quali emergerebbe proprio lo stato di pressione in cui l’ex comandante dei vigili si trovava: “Non vivo più, non dormo più, non mangio più”, ma anche: “Sono esausto, me ne vado via senza dire niente a nessuno, non reggo più“. Infine: “Non ho energia, non sopporto più questa pressione“. I messaggi sarebbero stati inviati alcuni giorni prima della tragedia. Secondo la difesa, si è trattato di un tragico incidente: «La pistola era scarrellata sulla mia scrivania — ha detto Gualandi nell’interrogatorio al gip —, quando lei è entrata ho messo una mano sopra la pistola, ma lei ha cercato di afferrarla, nella colluttazione si deve essere riarmata ed è partito un colpo».