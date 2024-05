Fedez - il parere della psicoterapeuta | È fuori controll - allo sbando

(Di mercoledì 22 maggio 2024)sta vivendo un momento davvero difficile, probabilmente il più difficilesua vita. Prima è arrivata la separazione dalla moglie Chiara Ferragni, poi la presunta rissa con il personal trainer Federico Iovino e, infine, le indiscrezioni sul peggioramento delle sue condizioni di salute dopo la delicatissima operazione chirurgica a cui si è sottoposto per un tumore al pancreas. Logico che il rapper appaia sensibilmente nervoso. Ma, secondo laEmilia Sannini, intervistata da Il Messaggero,ormai sarebbe totalmente “o”.Leggi anche:, la rivelazione di Myrta Merlino: “L’ho sentito personalmente al telefono e mi ha detto cos’è successo” La diagnosisuo. Un po’. – va subito al punto la– Si percepisce la difficoltà a gestire le emozioni (mi riferisco al caso Iovino).

Carlo Conti a Sanremo 2025, pioggia di critiche: «Hanno scelto l'usato garantito». Sui social plebiscito per Cattelan - Carlo Conti a Sanremo 2025, pioggia di critiche: «Hanno scelto l'usato garantito». Sui social plebiscito per Cattelan - E così è ufficiale, Carlo Conti sarà il conduttore artistico di Sanremo 2025 e 2026. Si era parlato di Alessandro Cattelan e Stefano De Martino dopo il no al sesto ... leggo

Fedez e l'emotività "infiammabile", la psicoterapeuta Sannini: «Ha difficoltà a controllare i propri impulsi» - fedez e l'emotività "infiammabile", la psicoterapeuta Sannini: «Ha difficoltà a controllare i propri impulsi» - «fedez è fuori controllo. Un po' allo sbando. Si percepisce la difficoltà a gestire le emozioni (mi riferisco al caso Iovino)». La psicoterapeuta Emilia Sannini ... ilmessaggero

Fedez-Iovino: spuntano nuovi video. I testimoni: “Era lui di sicuro” - fedez-Iovino: spuntano nuovi video. I testimoni: “Era lui di sicuro” - fedez coinvolto in una rissa con Cristiano Iovino: nuovi video e testimonianze alimentano le indagini contro il rapper. donnaglamour