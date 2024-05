Federico II di Napoli - il 28 maggio sciopero degli addetti alle pulizie

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Caos tra gliche rivendicano regole certe e dignità per tutti coloro che lavorano con le ditte in subappalto presso l’UniversitàII di. Condizioni salariali inique tra lavoratori dello stesso appalto. Questo lamentano le organizzazioni sindacali che il 21scorso hanno tenuto un incontro in Prefettura per discutere delle problematiche sollevate da coloro che lavorano con le ditte che hanno vinto l’appalto dellepresso l’UniversitàII di. «È deplorevole l’atteggiamento delle società consorziate che si sono sottratte all’incontro promosso dalla Prefettura di, il massimo organismo istituzionale della nostra città. Aziende che illegittimamente senza remore in spregio al rispetto delle istituzioni e delle corrette relazioni sindacali applicano condizioni salariali inique tra lavoratori dello stesso appalto» afferma Guglielmo Mastrogiovanni, segretario regionale della Filcams Cgil Campania.