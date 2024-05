Federica Panicucci sbotta contro l’avvocato di Alessia Pifferi | Me lo lasci dire - è assurdo!

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 22 maggio 2024), durante la puntata odierna di Mattino 5, ha avuto come ospitePontenani, avvocato diche ha iniziato lo sciopero della fame dopo la condanna all’ergastolo per la morte della piccola Diana. Laha risposto in maniera piuttosto piccata alle dichiarazioni del, smontando la sua teoria secondo la quale lasarebbe come una bambina che non si rende conto delle sue azioni. Le dichiarazioni diPontenani La Pontenani, interrogata sullo sciopero della fame avviato dalla sua assistita, ha detto che l’intenzione dellaè quello di spegnersi. Ha inoltre aggiunto che non ha più voglia di mangiare e nei giorni successivi alla notizia aveva attaccato chi l’aveva accusata di fingere e di recitare una parte. Tra questi il pm di Milano Francesco De Tommasi, che si è sempre battuto per far avere l’ergastolo alla, convinto che lei stesse recitando una parte per ottenere una pena più leggera.