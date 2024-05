(Di mercoledì 22 maggio 2024) Botta e risposta trae l'avvocata diin collegamento con Mattino 5. La conduttrice attacca la legale dopo alcune affermazioni in merito alla sua assistita, dipinta non come una fine stratega.

Federica Panicucci dura con l’avvocato di Alessia Pifferi: “È assurdo, se lo lasci dire” - federica panicucci dura con l’avvocato di Alessia Pifferi: “È assurdo, se lo lasci dire” - Botta e risposta tra federica panicucci e l’avvocata di Alessia Pifferi in collegamento con Mattino 5. La conduttrice attacca la legale dopo alcune affermazioni in merito alla sua assistita, dipinta ... fanpage

Tutti per uno, la nota stonata della seconda puntata: top e flop del programma de Il Volo - Tutti per uno, la nota stonata della seconda puntata: top e flop del programma de Il Volo - La seconda puntata di “Il Volo - Tutti per Uno”, andata in onda su Canale 5, ha suscitato alcune critiche sul web, principalmente riguardo la co-conduttrice federica panicucci. ilmattino

Mattino 5, scontro tra avvocato della Pifferi e Groppelli: Panicucci interviene - Mattino 5, scontro tra avvocato della Pifferi e Groppelli: panicucci interviene - L'avvocato di Alessia Pifferi si è scagliata contro Patrizia Groppelli Anche oggi federica panicucci ha parlato di tanti fatti di cronaca a Mattino ... lanostratv