(Di mercoledì 22 maggio 2024) Matteo, sindaco di Pesaro, coordinatore dei sindaci Pd, candidato alle prossime elezionicon il Partito democratico nella circoscrizione Centro, in un'intervista a Fanpage.it lancia la sfida aldi Fratelli d'Italia: "Ognial Pd, ogni preferenza anon solo unper l'Europa, maundiper ilAcquaroli".

Europee, Ricci: “Ogni voto al Pd sarà anche un avviso di sfratto per il presidente delle Marche Acquaroli” - europee, ricci: “Ogni voto al Pd sarà anche un avviso di sfratto per il presidente delle Marche Acquaroli” - Matteo ricci, sindaco di Pesaro, coordinatore dei sindaci Pd, candidato alle prossime elezioni europee con il Partito democratico nella circoscrizione ... fanpage

Elezioni europee, i candidati marchigiani alle imprese: “Porteremo le vostre istanze a Strasburgo” - Elezioni europee, i candidati marchigiani alle imprese: “Porteremo le vostre istanze a Strasburgo” - Organizzato da CNA di Ancona e Pesaro e Urbino si è svolto a Senigallia uno stimolante e partecipato incontro pubblico dal titolo “Per una Europa del fare” che ha avuto il suo focus sulle proposte con ... viverepesaro

Ricci, una crescita continua: l’Europeo per la svolta definitiva - ricci, una crescita continua: l’Europeo per la svolta definitiva - Samuele ricci, in questo finale di stagione, ha avuto una crescita continua: ora spera di poter partecipare all'Europeo ... toro