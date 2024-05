Europee - redditometr - salvacasa | gli aggiornamenti in diretta da Montecitorio

Decreto Salvacasa di Salvini, Legambiente: l’ennesimo condono inutile, pericoloso e fallimentare - Decreto salvacasa di Salvini, Legambiente: l’ennesimo condono inutile, pericoloso e fallimentare - Legambiente ha censito nel suo ultimo dossier “Abbatti l’abuso”, oltre 70mila ordinanze di demolizione emesse dal 2004 al 2022 in 485 Comuni di Campania, Calabria, Puglia, Lazio e Sicilia, di cui ... greenreport

Tolleranza per finestre e tramezzi non per i balconi ampliati, ecco cosa cambierà con il decreto “Salva-casa” - Tolleranza per finestre e tramezzi non per i balconi ampliati, ecco cosa cambierà con il decreto “Salva-casa” - Fuori dalla sanatoria gli interventi strutturali. Per regolarizzare abusi lievi varranno le norme di quando si costruì ... repubblica

Salva-casa e balneari, l’assalto delle destre in cerca degli elettori - Salva-casa e balneari, l’assalto delle destre in cerca degli elettori - Matteo Salvini continua a ripeterlo ossessivamente: il piano “salva-casa non è un condono”. La realtà, però, è che la (si vedrà quanto) mini sanatoria edilizia che il leghista vuole a tutti i costi pr ... ilfattoquotidiano