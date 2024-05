Europee - presentato il Manifesto Pro Vita Malan | Condividiamo i valori Nessun allarme sulla 194

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Difesa dellaumana e contrasto all’introduzione dell’aborto come “valore comune” nella Carta dei diritti fondamentali della Ue; sostegno alla famiglia e alla “nascente”; contrasto all’utero in affitto e difesa del diritto dei bambini “a una mamma e un papà”; opposizione all’ideologia gender “e all’agenda Lgbtqia+, in particolare nelle scuole”; “difesa dei risparmi delle famiglie dalle politiche ‘green’ fondate su un ambientalismo radicale anti-natalista”; contrasto alla “iper sessualizzazione e alla iper digitalizzazione dei minori”; stretta, infine, sull’uso di smartphone e social. Sono i sei punti deldeiredatto da Pro& Famiglia onlus in occasione delle prossime elezioniin conferenza stampa al Senato insieme al capogruppo di Fratelli d’Italia Lucionel giorno dell’anniversario della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 194 sull’aborto (era il 22 maggio 1978).