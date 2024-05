Europee | Brandi Pro Vita & Famiglia - ‘candidati firmino nostro manifesto per società più giusta?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 mag. (Adnkronos) – ?Oggi abbiamo presentato ilValoriale sui temi della, dellae della libertà e chiediamo a tutti i candidati alledi controfirmarlo e di lavorare per unapiù, dove regni l’uguaglianza, dove non vi siano discriminazioni, soprattutto contro i deboli e i fragili, in quanto ricordiamo che la dignità umana è intrinseca all’essere umano e non dipende dalle condizioni o dalle sembianze in cui esso si trova. Oggi l’opinione pubblica è incorniciata in una campagna di disinformazione?. Così, Antonio, presidente di Proonlus, a margine della conferenza stampa dal titolo ?Se l?Europa cambia, tu cambia l?Europa?, in cui è stato presentato ilValoriale di Proonlus, redatto in occasione delle prossime elezionidell?8 e 9 giugno, insieme ai nomi dei primi candidati che, finora, lo hanno sottoscritto, presso la Sala Caduti di Nassirya in Senato a Roma.