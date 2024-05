Endless Love Anticipazioni Puntate dal 27 maggio al 2 giugno 2024 - Nihan viene rapita | è in pericolo di vita!

Endless Love, tra amori e tradimenti: le nuove puntate e le trame avvincenti - endless love, tra amori e tradimenti: le nuove puntate e le trame avvincenti - Contesto: La soap opera turca endless love si arricchisce di nuove puntate, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.40 e nella seconda serata di ... occhioche

Fuga disperata e colpi di scena in Endless Love: Nihan e Kemal alla ricerca di un futuro migliore - Fuga disperata e colpi di scena in endless love: Nihan e Kemal alla ricerca di un futuro migliore - La trama di endless love, la popolare serie televisiva turca, si sta per arricchire di nuovi colpi di scena e di una fuga disperata. Kemal Soydere, ... occhioche

Endless Love anticipazioni: Nihan e Kemal in fuga ma… - endless love anticipazioni: Nihan e Kemal in fuga ma… - Una disperata fuga animerà le prossime puntate italiane di endless love. Kemal Soydere (Burak Özçivit) cercherà infatti di scappare il più lontano possibile da Istanbul insieme alla sua amata Nihan Se ... msn