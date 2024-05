Emergenza alluvione - riapre il bando di aiuto alle imprese colpite Fondi e scadenze

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Firenze, 22 maggio 2024 - Il presidente Eugenio Giani e l'assessoreattività produttive Leonardo Marras rendono noto che riapriranno, tra pochi giorni, i termini per la presentazione delle domande relative aldestinato ad aiutare ledall’del novembre 2023. Si tratta di quello che punta a favorire gli investimenti materiali e immateriali. Lo stabilisce un decreto regionale con il duplice scopo di utilizzare tutte le risorse messe a disposizione con legge regionale ed assicurare la massima partecipazione al. Potranno essere presentate domande a partire dal prossimo 3 giugno fino al 16 settembre 2024. Tutte le informazioni sono disponibili sul portale di Sviluppo Toscana, soggetto gestore. Il, aperto lo scorso 15 aprile (fino al 17 maggio) con una dotazione finanziaria di 6 milioni e 960 mila euro (1 milione e 50 mila provenienti dalla Camera di Commercio di Firenze) è rivolto a sostenere investimenti di micro, piccole e mediee professionistidagli eventi calamitosi (operanti in tutti i settori a eccezione di agricoltura e pesca) e che abbiano presentato le schede di segnalazione danni secondo la procedura prevista.

