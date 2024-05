Eccoli insieme - chi è il nuovo compagno Michelle Hunziker beccata con lui

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 22 maggio 2024)è tornata in tv con Io canto Family. Lunedì 20 maggio, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la prima puntata della trasmissione che vede 12 diverse famiglie diverse affrontarsi in una gara canora. Tra gli ospiti del debutto anche Gerry Scotti che per è stato il conduttore di Io Canto, format ‘originale’ da cui poi negli anni sono nati diversi spin off Mediaset, come Io Canto Generation e l’ipotesi di un Io canto Senior. Il prossimo appuntamento è per lunedì prossimo ma nel frattempo ecco un gossip succoso che riguarda invece la vita privata della bella svizzera. Che come i fan ben sapranno è single, almeno ufficialmente.Risale a marzo l’ufficialità della fine della relazione con Alessandro Carollo, osteopata e fisioterapista. A quanto pare a causare il loro allontanamento sarebbe stata la distanza, dal momento che lui vive a Roma e lei a Milano, nonché la scelta didi dare priorità alle sue figlie.