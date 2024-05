E’ già proprietario del Caen Tagli e cessioni Questo il calcio per il fondo Usa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Per la galassia Oaktree il pallone non è materia nuovissima. C’è infatti già una società digestita dalcaliforniano, lo Stade Malherbe, noto più semplicemente come, attualmente militante in Ligue 2, la seconda divisione transalpina. Il club non è stato promosso nella massima serie, come da obiettivi indicati dalla proprietà (rimasta sempre nell’ombra) al suo insediamento, ma dopo 4 anni è sano e continua a crescere. Con buone prospettive anche sportive. L’80% delle quote delfurono acquisite nel 2020 da Oaktree che però, dopo aver riportato stabilità risanando i conti, ha già annunciato l’intenzione di esser pronto per un nuovo passaggio di consegne entro il prossimo autunno. Per la cessione delle quote si parla di una somma stimata di dieci milioni di euro, e astanno già cercando altri investitori che di certo troveranno una società con basi sportive e finanziarie molto solide.