Disturbia - recensione no spoiler del thriller voyeuristico

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il giovane Kale Brecht non ha ancora superato la morte del padre, che ha perso la vita in un incidente automobilistico del quale lui si sente responsabile. Oppresso dal dolore e dal senso di colpa, ha un alterco con uno dei suoi professori e il giudice minorile decide di essere magnanimo, condannandolo a tre mesi di domiciliari con una cavigliera elettronica che controllerà i suoi spostamenti. In quella casa ora diventata una prigione Kale finisce per annoiarsi e inizia a spiare il circondario tramite un binocolo. La sua quotidianità svolta improvvisamente con l’arrivo di una nuova vicina, la bella coetanea Ashley, della quale si innamora a prima vista. Inoltre poco dopo comincia a nutrire l’atroce sospetto che un altro vicino, Robert Turner, possa essere l’autore di alcuni efferati delitti che stanno sconvolgendo la città e decide di indagare…: occhi aperti –(no) Dichiarato fin dalle premesse come il principale modello alla base sia stato un grande classico come La finestra sul cortile (1954), il cult di Alfred Hitchcock dove James Stewart, costretto momentaneamente su una sedia a rotelle, era testimone di un ipotetico delitto dalla sua camera.