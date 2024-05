Disney Coins di Paperino per celebrare i 90 anni

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Peri 90°versario dalla sua prima apparizione, Panini Comics propone una collezione imperdibile di sei prezioseGiugno sarà un mese davvero ricco di festeggiamenti per! In occasione del 90°versario dalla sua prima apparizione, Panini Comics presenta le inedite: 6 preziose monete in metallo argentato pensate peral meglio il Papero più famoso al mondo, accompagnato – di volta in volta – dai principali amici (e complici) delle sue avventure Paperopolesi: Zio Paperone, Paperoga, Gastone, Paperinik, Paperina e Qui, Quo e Qua. Leda collezione, realizzate con gli artwork originali inediti firmati da Luca Usai, sono impreziosite da dettagli di pregio e da una tiratura limitata che le rendono davvero uniche. Ottenerle è semplicissimo: tutti coloro che, dal 1° giugno al 30 novembre 2024, effettueranno sul sito ufficiale Panini.