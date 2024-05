Di Martino ha anteposto sicurezza delle persone alla sua È andato oltre il dovere

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Milano – “Rinnovo al vice ispettore della Polizia di Stato accoltellato pochi giorni fa a Milano i miei migliori auguri di pronta guarigione e la mia gratitudine per il senso didimostrato in occasione del proprio servizio. Secondo una limitata prospettiva noi potremmo dire che il viceispettore Diha svolto il proprio lavoro, ma non è così il suo operato èil sempliced'ufficio, perché il viceispettore con altruismo haladegli avventori a quella propria”. Con queste parole il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi – ospite a Bologna della cerimonia per il 172esimo anniversario della Polizia di Stato, è tornato sul caso del poliziotto accoltellatostazione di Lambrate a Milano, dopo aver cercato di fermare il 37enne marocchino Hassine Hamis lungo i binari. Un’aggressione scattata quando il viceispettoreVolanti, di 35 anni, è intervenuto per bloccare l’uomo che stava lanciando sassi controe treni.

