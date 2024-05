Di cosa parla Tutto passa - il corto che i Coldplay hanno dedicato a Napoli

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Isi sono innamorati die questo non stupisce assolutamente visto il tripudio sensoriale che offre la città tra suoni, immagini e sapori. Un sentimento che il gruppo ha deciso di esternare attraverso uno short film diretto da Stillz ed intitolato– A tribute toby. Si tratta, nello specifico, di 11 minuti in cui momenti live della band vengono intervallati da interviste e filmati della città. Uno dei più emozionanti, comunque, è la cover realizzata daidi Napul’è di Pino Daniele. Una canzone che può essere identificata come una vera e propria ode alla città attraverso le luci, le ombre ed i profili delle persone che la rendono un luogo unico al mondo. Ma da dove nasce questo legame tra Chris Martin, leader della band, e la città?è iniziato più o meno un anno fa durante un breve tour in cui sono tate programmate proprio due date aed altrettante a Milano.