Delneri | Con Conte vai sul sicuro ma Italiano ha le caratteristiche per guidare il Napoli

(Di mercoledì 22 maggio 2024) A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Luigi, allenatore ed ex tecnico di. Queste le sue parole sule sul prossimo allenatore della squadra azzurra: “Il? Dopo un campionato strepitoso come quello dell’anno scorso era difficile ripetersi, però ci sta appagamento e tante storie di gente che magari era sul punto di partire e non è partita. Non è stato semplice neanche per i giocatori avere questi cambi di allenatore in corsa. Sarebbe auspicabile prendere un allenatore e tenerlo per anni. Ilnon deve sbagliare allenatore e deve avere fiducia in una figura che possa dargli serenità tattica.? Antonio ha sempre avuto squadre strutturate. Il nome direndimento pesa sui giocatori e i tifosi. Convai sulsia sul carisma che sull’aspetto tattico. Ha tutte leperuna grande squadra e l’ha dimostrato.

