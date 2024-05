Daria Bignardi? Cara Berlinguer - lei arriva seconda | la zampata di Mauro Corona | Video

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Copione vincente non si cambia. E così ecco che come ogni martedì, a È sempre cartabianca - la trasmissione di approfondimento politico condotta da Biancasu Rete 4 in prima serata - la copertina del programma spetta a, lo scrittore e alpinista. Tra le sue riflessioni, una sul confronto tv, sfumato, tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, lo stop èto dopo il parere dell'AgCom sollecitato dal M5s in primis. "Io avrei voluto vedere il confronto tv tra Meloni e Schlein, mi dispiace che non si faccia. L'avrei guardato volentieri, è importante mettersi a confronto", sottolinea, bocciando dunque lo stop e tutti quelli che si sono opposti al duello. E ancora, con piglio filosofico sul ruolo del politico nella società contemporanea, ecco cheafferma: "Chi fa politica dovrebbe un po' annullare se stesso dedicandosi alla causa e pensando al bene di tutti".

