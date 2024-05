Dalla Cina nuove sanzioni alle industrie della difesa Usa Nel mirino anche grosse auto europee - vino e formaggi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Laha dichiarato che imporràa un certo numero di aziendestatunitensi e a diversi dirigenti in risposta alla “coercizione economica” di Washington contro le aziende cinesi accusate di sostenere lo sforzo bellico russo. “Gli Stati Uniti hanno imposto indiscriminatamenteillegali e unilaterali contro un certo numero di entità cinesi”, ha affermato il ministero degli Esteri di Pechino in una dichiarazione che annuncia le “contromisure” e denuncia come “durante questo periodo, gli Stati Uniti continuano a vendere armi a Taiwan”. Pechino avrebbe già prontauna alla decisione degli Usa di applicare dazi ai veicoli elettrici cinesi e all’indagine anti-sovvenzioni avviata dall’Ue è già pronta. Pechino potrebbe decidere di aumentare le tariffe doganali applicate sulledi grossa cilindrata importate dall’Unione europea e agli Stati Uniti.