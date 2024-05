Da Apple TV+ il nuovo trailer di Presunto Innocente - con Jake Gyllenhaal

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Poche ore faTV+ ha condiviso in rete ildi, la serie drammatica con protagonista. In arrivo sulla piattaforma dal 12 giugno,è una serie ispirata al best seller del New York Times di Scott Turow, e mette al centro dell’attenzione la storia di un vice procuratore capo (interpretato da) che, a seguito di un’accusa di omicidio, assiste alla discesa verso gli inferi della sua carriera. La serie è stata ideata da David E. Kelley e dal produttore esecutivo J.J. Abrams. La serie è prodotta da Bad Robot Productions e David E. Kelley Productions in associazione con Warner Bros. Television, con cui Bad Robot ha un accordo globale. Abrams e Rachel Rusch Rich producono esecutivamente per Bad Robot. Kelley è showrunner e produttore esecutivo della David E. Kelley Productions insieme a Matthew Tinker. Anche Dustin Thomason, Sharr White esono produttori esecutivi.