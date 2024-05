(Di mercoledì 22 maggio 2024) AGI - "Gli accertamenti clinici hanno confermato che si è trattato di undipresentatosi in forma molto più dolorosa rispetto all'precedente e, come allora, senza implicazioni cardiache. Passata la fase acuta di dolore, laviene trattata come una normale infezione, con terapia anti infiammatoria". A dichiararlo è il professor Giuseppe Speziale,di Cardiochirurgia del San Carlo di Nancy, dove da ieri sera è ricoverato il ministro della Difesa Guido. Il ministro ha trascorso tranquillamente la notte, sempre monitorato presso l'unita' coronarica dell'ha annullato gli impegni di oggi e domani ma in mattinata ha avuto un incontro con i più stretti collaboratori per il quotidiano briefing sulle evoluzioni del quadro di sicurezza. In forse una call odierna con un collega estero.

Come sta il ministro Crosetto: nuovo episodio di pericardite, ma condizioni in “netto miglioramento” - Come sta il ministro Crosetto: nuovo episodio di pericardite, ma condizioni in “netto miglioramento” - Il ministro Crosetto, colpito ieri sera da un malore e trasportato in ambulanza in ospedale, sta meglio. Il primario di cardiochirurgia del San Carlo di Nancy di Roma ha confermato che si sarebbe trat ... msn

Crosetto ancora in ospedale. Il primario: "Nuovo episodio di pericardite" - Crosetto ancora in ospedale. Il primario: "nuovo episodio di pericardite" - Come nell'episodio precedente non c'è stata nessuna implicazione cardiaca. Il ministro: 'Vorrei ringraziare tutte le persone che mi hanno inviato messaggi di amicizia, vicinanza e affetto' ... agi

La sfida tra gli agenti immobiliari più amati della tv per trovare l'appartamento dei sogni riparte nell'access prime time di Real Time - La sfida tra gli agenti immobiliari più amati della tv per trovare l'appartamento dei sogni riparte nell'access prime time di Real Time - Ecco chi sono i sei agenti immobiliari protagonisti della terza stagione di Casa a prima vista, dal 20 maggio 2024 dal lunedì al venerdì su Real Time. gazzetta