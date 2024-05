Con The Substance Demi Moore e Margaret Qualley si sono rivelate due assolute regine dell' horror gore

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La selezione dei film operata per questa edizione del Festival di Cannes sembra essere stata pensata per provocare reazioni anche in modo radicale e violento, a suscitare ammirazione e rifiuto in egual misura, oltreché a riaccendere il dibattito sul senso critico e sui film, smentendo l'idea che negli anni è andato spegnendosi sotto i colpi'eccessivo glamour ea corsa agli influencer. Per esempio. domenica scorsa ci stava bene una sciarpa per resistere all'enorme "escursione termica" interna alla programmazione. Da un lato c'era Limonov di Kirill Serebrennikov, un finto biopic - noioso, a dire il vero - su unae figure politiche russe più controversea fine del Ventesimo Secolo. Il protagonista principale è stato ben reso sullo schermo da un ottimo Ben Whishaw, qui appassionato quanto fastidioso. In direzione completamente diversa è andata un'opera presentata a fine serata, più o meno alle 22: Thedi Coralie Fargeat.