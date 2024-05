Come sta Guido Crosetto - Il ministro in netto miglioramento dopo la notte in ospedale | nuovo caso di pericardite

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Sono definite in «» le condizioni di salute deldella Difesa,, ricoveratoun malore ieri 21 maggio, durante il Consiglio supremo di sicurezza. In una nota la Difesa ha spiegato che gli accertamenti clinici a cui è stato sottoposto«hanno confermato che si è trattato di unepisodio di». Stavolta però si sarebbe presentato «in forma molto più dolorosa rispetto all’episodio precedente». Lo scorso febbraio, ilera stato ricoverato alla clinica San Carlo di Nancy a Roma, la stessa a cui si è rivolto per l’ultimo episodio.nel primo, anche stavolta spiegano dalla Difesa non ci sono state «implicazioni cardiache». Il primario di Cardiochirurgia del San Carlo di Nancy, Giuseppe Speziale, ha spiegato che ora è «passata la fase acuta di dolore». Perciò lache ha colpitosarà trattata «una normale infezione, con terapia anti infiammatoria».

