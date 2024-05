Come finisce Il principe cerca figlio - sequel de Il principe cerca moglie

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Iltermina con un gigantesco lieto fine per i protagonisti. Re Akeem di Zamunda cambia la legge di successione al trono e permette alla figlia Meeka di diventare regina alla sua morte. Lavelle diventa ambasciatore di Zamunda negli Usa. Persino il generale Izzi decide di stabilire una relazione pacifica con il rivale Akeem. A oltre 30 anni di distanza da Ilritroviamo Eddie Murphy che in realtà non è più, ma alla morte del padre diventa re di Zamunda. E i problemi sono sempre tanti perché il felice matrimonio con Lisa ha generato tre figlie. Nessuna delle quali destinata a diventare regina per un cavillo che dà solo ai maschi la possibilità di diventare re. Quando Akeem, però, scopre di avere unmaschio, nato senza che mai lo sapesse, durante il suo soggiorno a New York, decide di andare a riprenderselo.