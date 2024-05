Coach Ortenzi | Abbiamo scritto la storia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Furono loro a rilanciare il volley a Grottazzolina, 16 anni fa, dopo un periodo non semplice con l’intenzione di unire un territorio con la M&G Scuola Pallavolo. Una scalata enorme dalla C, passando per la B fino alla Superlega e oggi si godono questo traguardo incredibile, meritato in campo ma anche pianificato con attenzione e pazienza certosina. Rossano Romiti è il presidente della M&G Scuola Pallavolo: "Volevamo fare bene, ma così tanto bene lo sognavamo perché era impossibile avere la certezza di vincere. Grotta sta vivendo questo in modo incredibile con una passione unica, segno che questa A1 era attesa da tanto tempo. Noi siamo una società del territorio e dobbiamo esserlo anche quando le aziende decidono di investire in questa realtà". Stesse identiche emozioni perMassimiliano.: "lae l’fatto con le idee più che con la forza economica.