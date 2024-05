Claudio Cecchetto | Max Pezzali è un ingrato - il nome d’arte di Amadeus l’ho scelto io

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 22 maggio 2024), talent scout e dj oltre che produttore e conduttore radio e tv, si racconta oggi in un’intervista al Corriere della Sera. Partendo dai suoi capelli lunghi: «Da ragazzino andavano di moda i capelloni, invece papà mi obbligava a tagliarli. Mi dava 800 lire, ne spendevo 400 e tenevo il resto. Il barbiere lo chiamavano Mano Gialla, come il capo indiano, perché ti faceva lo scalpo. A un certo punto non ci sono più andato. I capelli sono cresciuti ed è cambiato tutto, improvvisamente piacevo anch’io. Ho sempre avuto la paranoia di perderli, a 23 anni mi prese il terrore di diventare pelato, ho fatto cure che non servivano». Sabrina Salerno e Jovanotti Poi parla di due artisti che ha lanciato. La prima è Sabrina Salerno: «Era seduta davanti alla mia scrivania. “La ragazza vorrebbe fare la cantante”, mi spiegò l’agente. Un attimo dopo attaccò a cantare, sfrontata e decisa, come fosse la più brava al mondo».